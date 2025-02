Site de agência humanitária dos EUA volta ao ar com nota de despedida

Manifestantes levantam placas com os dizeres: "Usaid deve ser salva" e "salve a Usaid, salve vidas" - (crédito: Kayla Bartkowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O site da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês) voltou ao ar nesta quarta-feira (5/2) com apenas uma nota de despedida. A página da organização estava fora do ar desde sábado (1°/2), após o bilionário Elon Musk criticá-la e afirmar que ela deveria ser fechada.

Na nota, a agência informa que todos os funcionários contratados diretamente pela Usaid serão colocados em licença administrativa a partir de sexta-feira (7/2), com exceção do pessoal responsável por funções críticas de missão, liderança central e programas especialmente designados.

Leia também: Trump e Musk concordam em fechar agência de ajuda humanitária

Para quem atua fora dos Estados Unidos, a Usaid está preparando um plano para organizar e pagar a viagem de retorno ao território norte-americano dentro de 30 dias, além de providenciar a rescisão de contratos.

Nota da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês) (foto: Reprodução/Usaid)

"A Agência considerará exceções caso a caso e extensões de viagem de retorno com base em dificuldades pessoais ou familiares, preocupações com mobilidade ou segurança, ou outros motivos. Por exemplo, a Agência considerará exceções com base no momento do período escolar dos dependentes, necessidades médicas pessoais ou familiares, gravidez e outros motivos. Mais orientações sobre como solicitar uma exceção serão disponibilizadas em breve. Obrigado pelo seu serviço", diz a nota.

A Usaid é o órgão de assistência da política externa americana e financia programas sanitários e de emergência em cerca de 120 países, incluídas as regiões mais pobres do mundo. A organização virou alvo de críticas de Elon Musk, que foi nomeado para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). O bilionário chamou a Usaid de "ninho de víboras". "Basicamente, é preciso se livrar de tudo. Falei com ele (Donald Trump) em detalhe e concordou que deveríamos fechá-la", disse Musk.











Depois das declarações de Musk, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que foi colocado no comando da Usaid. Ele também afirmou que muitas das funções da agência continuarão, mas acusou-a de agir como se fosse uma "entidade não governamental independente".

"Em muitos casos, a Usaid participa de programas que vão contra o que tentamos fazer com nossa estratégia nacional", destacou Rubio. O futuro da agência, no entanto, permance incerto.

O que é a Usaid?

A Usaid é responsável pelo envio de ajuda humanitária dos Estados Unidos para outros países. A organização foi criada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy por meio da Lei de Assistência Estrangeira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as principais ações, a agência financia projetos para fornecer assistência a regiões atingidas pela fome no Sudão, distribuir livros didáticos para crianças em idade escolar deslocadas na Ucrânia e treinar profissionais de saúde em Ruanda.

Com informações da AFP*