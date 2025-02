Ilha Santorini já registrou mais de mil terremotos nos últimos dias

O grupo de ilhas Cíclades, onde está localizada a famosa ilha Santorini, na Grécia, já registrou mais de mil terremotos submarinos nos últimos dias. Segundo o observatório europeu Copernicus, em publicação nesta quinta-feira (6/2), muitos dos tremores excederam a magnitude de 5 na escala Richter. Mais de 10 mil pessoas tiveram que abandonar a ilha grega de Santorini.

A atividade sísmica perto da ilha com formato de meia-lua tem uma sequência sem precedentes na região desde o início dos registros, em 1964, segundo dados do Instituto Geodinâmico do Observatório de Atenas.

This data visualisation of the Cyclades islands, generated using data from the Copernicus Digital Elevation Model, geo-localises the seismic swarm.



It includes indicators for the epicentres&magnitudes of the earthquakes that have occurred since the onset of the seismic crisis. pic.twitter.com/rrJus7qyTK