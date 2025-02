Netanyahu presenteia Trump com réplica de aparelho usado em ataque no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presenteou Donald Trump com um pager em alusão aos ataques israelenses no Líbano - (crédito: Reprodução/Israel Government Press Office via CNN)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, presenteou Donald Trump com um pager, equipamento da comunicação utilizado em ataque de Israel no Líbano. O objeto é de ouro com moldura em madeira e tem a frase “Press with both hands” (aperte com as duas mãos) na tela.

Em setembro, a explosão dos aparelhos deixou dezenas de mortos e milhares de feridos em território libanês e na Síria.

Conhecido como bipe no Brasil, os pagers são equipamentos de comunicação sem fio populares nos anos 1990, antes da popularização dos celulares. A ferramenta era utilizada pelo grupo Hezbollah como forma de se comunicar sem serem rastreados pelas equipes de inteligência de Israel.

Embora a aparelho não seja um armamento, Israel implantou explosivos nos pagers. No dia seguinte, as forças israelenses fizeram ofensiva semelhante, dessa vez com walkie-talkies. Reportagem do The New York Times aponta que o governo de Israel teria criado uma empresa de fachada para produzir os equipamentos e vender ao Hezbollah sem que o grupo soubesse.

Após o presente, Trump afirmou que a ofensiva que causou a morte de dezenas de pessoas “foi uma ótima operação”.

O presidente estadunidense também presenteou o aliado. Donald Trump deu uma foto emoldurada dos dois com a frase “Para Bibi, uma grande líder!” escrita por ele mesmo. Imagem do presente foi compartilhada pelo filho do primeiro-ministro, Yair Netanyahu. O líder israelense ainda ganhou caixa com chave da Casa Branca.

Encontro dos aliados em Washington foi marcado por declarações polêmicas, principalmente do estadunidense. Nesta quinta-feira (6/2), Trump voltou a defender a retirada forçada de palestinos da Faixa de Gaza. O republicano afirmou que “Gaza seria entregue aos EUA por Israel” após fim da guerra com o Hamas.

A proposta, criticada pela comunidade internacional e classificada como uma tentativa de “limpeza étnica” recebeu o apoio de Netanyahu. Segundo o israelense, a ofensiva poderia “mudar a história”.