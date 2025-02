Israel anuncia ataques no Líbano contra locais com 'armas do Hezbollah'

Esta foto tirada em 13 de outubro de 2024 mostra um tanque de guerra israelense entrando no Líbano vindo do norte de Israel - (crédito: MENAHEM KAHANA / AFP)

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (6) que atacou duas localidades no Líbano "que continham armas do Hezbollah, em violação do acordo de cessar-fogo" estabelecido no final de novembro.

Em comunicado difundido na rede social X, no qual não oferece mais detalhes sobre a localização desses lugares, o Exército afirma que "continua operando para eliminar toda a ameaça contra o Estado de Israel".

Segundo o estabelecido na trégua entre Israel e Hezbollah, o Exército israelense tinha que concluir em 26 de janeiro sua retirada do sul de Líbano, onde só poderão ocupar posições as forças armadas libanesas e as tropas de paz da ONU.

Contudo, esse prazo foi adiado até 18 de fevereiro, anunciaram os Estados Unidos, que fazem parte do comitê de monitoramento da trégua.

Por sua vez, o movimento islamista Hezbollah se comprometeu a retirar suas forças e desmantelar sua infraestrutura militar do sul do Líbano.

Apesar da trégua, Israel continua realizando bombardeios sobre o Líbano.

As hostilidades entre Israel e Hezbollah começaram em 8 de outubro de 2023, um dia depois do início da guerra em Gaza após o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra o sul de Israel.