Ao menos 33 mortos por bebida alcoólica adulterada na Turquia

Pelo menos 33 pessoas morreram e 20 estão foram hospitalizadas no CTI desde o início do ano em Ancara, capital da Turquia, após o consumo de bebida alcoólica adulterada, informaram as autoridades locais à AFP.

O governo suspeita de mortes provocadas por bebidas adulteradas com metanol, um álcool industrial diferente do etanol utilizado em bebidas alcoólicas.

Treze pessoas suspeitas de venda de álcool adulterado foram detidas, informou nesta sexta-feira o governador provincial Pasiva Shin.

Mais de 100 toneladas de álcool adulterado foram apreendidas nas cidades de Konya (centro), Düzce (noroeste) e Ancara, acrescentou.

Em janeiro, ao menos 38 pessoas morreram e 26 foram hospitalizadas no CTI pela mesma razão em Istambul.

Os vendedores de álcool acusam o governo de ser o responsável indireto pela onda de mortes devido aos impostos elevados sobre as bebidas alcoólicas, que, segundo eles, incentivam a produção clandestina.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, muçulmano devoto acusado pelos opositores de querer islamizar a sociedade, já discursou diversas vezes contra o consumo de álcool e tabaco.