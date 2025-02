Presidente do México rebate EUA sobre cartéis: "Comecem pelo seu país"

Claudia Sheinbaum, presidente do México - (crédito: Yuri CORTEZ / AFP)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou a determinação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) que impõe a "eliminação total" dos cartéis internacionais. Para ela, Washington deveria primeiro lidar com seus próprios problemas internos relacionados ao tráfico de drogas.

"Comecem pelo seu país. Nós, claro, vamos nos coordenar, colaborar, mas, como disse em 5 de fevereiro, nunca com subordinação nem ingerência, é coordenação", afirmou Sheinbaum durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7.

Na quarta-feira, o DoJ publicou um memorando anunciando mudanças na estratégia para o combate aos cartéis de drogas e organizações criminosas transnacionais.

"Eles têm muito o que fazer nos EUA. Como o fentanil ou qualquer outra droga chega até lá? Quem transporta pela fronteira? Quem distribui e vende essas drogas nas cidades americanas, onde causaram tanta tragédia?", questionou Sheinbaum.

A presidente também defendeu esforços conjuntos dentro das fronteiras de cada país e negou que esteja buscando apoio direto dos Estados Unidos. "Não. O que estamos pedindo é colaboração e coordenação com todo o governo dos EUA. Eles têm diferentes agências, mas queremos coordenação e cooperação", afirmou.