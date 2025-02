Noboa e González diminuem diferença rumo ao segundo turno no Equador

O presidente do Equador e candidato presidencial do partido Accion Democrática Nacional (Ação Democrática Nacional), Daniel Noboa e a e a candidata presidencial do Equador pelo partido Movimiento Revolución Ciudadana (Movimento de Revolução Cidadã), Luisa Gonzalez - (crédito: Marvin RECINOS, Rodrigo BUENDIA / AFP)