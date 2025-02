Trump assina decreto que cria o "Dia do Golfo da América"

A caminho de Nova Orleans para assistir ao Super Bowl no domingo (9/2), o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que proclama o 9 de fevereiro como o Dia do "Golfo da América", em referência ao Golfo do México que o republicano decidiu rebatizar unilateralmente.

“Isso é algo grande. E quase todos já concordaram com a mudança. Fazer a América grande de novo é tudo o que importa para gente”, afirmou Trump enquanto sobrevoava a área dentro do avião oficial da Presidência.



Veja o vídeo:

O decreto convoca os funcionários públicos e todos os norte-americanos a celebrar o dia com programas, cerimônias e atividades."Hoje, estou fazendo minha primeira visita ao Golfo da América desde sua renomeação. À medida que minha administração restaura o orgulho americano na história da grandeza americana, é adequado e apropriado que nossa grande nação se reúna e comemore esta ocasião importante e a renomeação do Golfo da América", diz o decreto.

Trump visitou, no domingo (9/2) o estádio Caesars Superdome de Nova Orleans como o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a assistir ao Super Bowl da NFL — a grande final da principal liga nacional de futebol americano.

Ao renomear o Golfo do México como "Golfo da América", Trump alegou a importância do lugar para a produção de petróleo, pesca e turismo nos Estados Unidos.

Após a postura de Trump, o Google Maps anunciou que mudará nos Estados Unidos o nome do Golfo do México para Golfo da América em conformidade com decretos do presidente norte-americano.

Segundo o Google, as alterações estão alinhadas com sua política de seguir as designações geográficas oficiais do governo dos Estados Unidos por meio do Sistema de Informações de Nomes Geográficos (GNIS) e entrarão em vigor assim que o GNIS for atualizado.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reagiu afirmando que os Estados Unidos deveriam se chamar "América Mexicana", diante de um mapa-mundi do século XVII, onde a região da América do Norte aparece com esse nome.