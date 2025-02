Autoridades chinesas distribuem dinheiro para incentivar casamentos

Pouco depois de registrarem seu casamento, Zhang Gang e Weng Linbin posam em frente a um fundo vermelho decorado com o emblema do governo chinês e mostram um maço de notas recebidas como recompensa pelo casamento.

Luliang, a cidade natal de Zhang na província de Shanxi, no norte do país, é um dos muitos lugares na China onde as autoridades locais oferecem incentivos para encorajar os casais a se casarem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O pagamento de 1.500 yuans (1.182 reais) para o jovem casal faz parte das medidas para aumentar a população do país, que se contraiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024.

A soma é a metade do salário médio mensal da população urbana de Luliang e mais do que seus compatriotas rurais normalmente recebem, de acordo com dados oficiais.

































"Acho que essa política é bastante eficaz para melhorar a situação atual do casamento e do romance", disse Zhang à AFP. "Quando contei a meus amigos sobre a política, todos acharam ótimo".

Entretanto, a geração mais jovem da China não está entusiasmada com a ideia do casamento. O número de casamentos no ano passado caiu 20% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados na segunda-feira.

Quanto a ter filhos, os especialistas dizem que os altos custos associados à educação e aos cuidados com eles e o mercado de trabalho desafiador para os recém-formados são fatores desencorajadores.

Quando os incentivos em dinheiro da Lulian foram anunciados on-line, muitos comentaram que o valor não era suficiente para justificar um compromisso.

Mas a contribuição financeira, que no caso das mulheres é concedida até os 35 anos de idade, é apenas a parte mais atraente do pacote.

Essa tradicional cidade mineira também oferece subsídios e contribuições para o seguro de saúde para o registro de recém-nascidos.

Além disso, os casais recebem 2.000 yuans pelo primeiro filho, 5.000 yuans pelo segundo e 8.000 yuans pelo terceiro (1.558, 3.895 e 6.232 reais).

É feriado na quarta-feira em um cartório de registro civil em Luliang, e um grande número de casais aproveita o incentivo que começou a ser distribuído em 1º de janeiro.

Em vez de uma marcha nupcial, o toque persistente de uma máquina de contar dinheiro anima a sala onde os jovens pombinhos recolhem maços de notas de 100 yuans.

Um funcionário do cartório disse à AFP que 400 certidões de casamento foram processadas desde o início do ano.

O fluxo foi tão grande que o cartório ficou sem dinheiro, diz Wang Yanlong, que teve de voltar esta semana para receber o dinheiro de seu casamento no início de janeiro.

Entretanto, esse aparente frenesi nupcial pode ser enganoso.

"Meu colega que estava preparando o casamento para o próximo ano decidiu, por causa desse benefício, fazê-lo este ano", diz Li Yingxing, um recém-casado de 34 anos.

Zhang e Weng, por outro lado, estavam planejando se casar um pouco antes, mas esperaram até que os bônus começassem a ser distribuídos.

Um funcionário de outro distrito da cidade disse à AFP que há muitos casos semelhantes.

No escritório da casamenteira Feng Yuping, um anúncio do prêmio de 1.500 yuans se destaca entre os depoimentos de clientes satisfeitos, a maioria mulheres.

Entretanto, Feng é pessimista quanto às perspectivas de negócios, apesar desses incentivos.

"Um homem que trabalha em uma empresa estatal pode ter um diploma de pós-graduação, mas ele nem sequer olha para uma moça com mestrado que trabalha no serviço público", diz ela.

"Ainda há muitos problemas com a atitude dos homens em relação ao casamento", diz ela.

A casamenteira diz que as mulheres geralmente têm mais instrução e empregos melhores, mas são rejeitadas por causa da idade. Algumas delas desistem completamente do casamento.

"As mulheres agora têm sua própria renda estável", explica ela. "Elas podem estar menos interessadas em se casar. E os homens bons estão em falta".

O resultado é um declínio na população da cidade. "A taxa de natalidade caiu drasticamente", diz Feng, que relata que alguns jardins de infância tiveram que fechar porque não havia demanda.