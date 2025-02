Com dúzia a US$ 11, ovo passa a ser vendido por unidade nos EUA

A escassez de ovos nos mercados também fez com que algumas redes de limitassem a quantidade do produto que cada cliente pode comprar - (crédito: Imagem de congerdesign por Pixabay )

Diante da alta nos preços de ovos, o produto passou a ser vendido por unidade, não em forma de dúzias — como tradicionalmente é feito em mercados. O aumento nos valores de ovos nos mercados dos EUA se deve a um surto de gripe aviária no país que levou ao abate de milhões de galinhas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

O abate das galinhas reduziu a oferta de ovos, o que por consequência, forçou a subida de preços. Esse movimento ocorreu em meio à manutenção da demanda por consumo de ovos. Afinal, o consumo de pratos com ovos e bacon são tradicionais entre as famílias norte-americanas.

O contexto de redução da oferta de ovos por causa da gripe aviária em meio à manutenção da demanda de consumo deste alimento resultou no aumento do preço médio de uma dúzia, que chegou a US$ 10,99 (R$ 63,30) em janeiro deste ano. De acordo com informações da ABC, o preço médio da dúzia em dezembro de 2023 era menor que US 2,50.

A escassez de ovos nos mercados também fez com que algumas redes limitassem a quantidade do produto que cada cliente pode comprar. Além disso, restaurantes nos EUA têm adicionado uma espécie de taxa extra de US$ 0,50 por ovo nos cardápios.

O preço de ovos no Estados Unidos tem sido alvo de protestos no X: