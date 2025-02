Trump vai assinar decreto sobre tarifas recíprocas nesta quinta

"Três semanas fantásticas, talvez as melhores de todas, mas hoje é o grande dia: tarifas recíprocas", disse Trump - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente norte-americano Donald Trump assinará um decreto sobre tarifas recíprocas nesta quinta-feira (13/2).

"Foram três semanas fantásticas, talvez as melhores de todas, mas hoje é o grande dia: tarifas recíprocas", escreveu Trump na rede Truth Social. Na sequência, ele acrescentou: "Make America Great Again" (Torne os Estados Unidos grandes novamente).

O presidente republicano quer impor aos produtos que entram nos Estados Unidos o mesmo nível de tarifas que os países aplicam aos produtos americanos exportados.

Tarifas sobre o aço

Na segunda-feira (10/2), os Estados Unidos anunciaram que vão aumentar para 25% as tarifas sobre aço, alumínio e derivados que entram no território norte-americano, independentemente do país de origem, incluindo nações anteriormente isentas, como Canadá e México.

As tarifa sobre o aço também vão afetar o Brasil, que é segundo maior exportador do produto para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá.

O governo brasileiro afirmou, na terça-feira (11/2) que não pretende entrar em uma guerra comercial com os Estados Unidos.

"O presidente Lula tem dito sempre, e com muita clareza: 'guerra comercial não faz bem para ninguém.", disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após um evento em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está observando as reações de outros países e avaliando como agir diante das tarifas de Trump.

Com informações da AFP*