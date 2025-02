Papa Francisco apresenta melhora, mas vai continuar afastado das funções

A sala de imprensa do Vaticano informou, neste sábado (15/2), que o papa Francisco apresentou melhora durante a madrugada. Mesmo com a boa recuperação, a equipe comunica que o pontífice não vai conduzir a oração do Angelus no domingo (16/2) por recomendações médicas, a orientação é de “repouso absoluto” para facilitar a recuperação”.

Leia também: Israel afirma que alto comando do Hezbollah foi alvo de um bombardeio no Líbano

Em comunicado, o Vaticano afirmou que o papa não apresentou sintomas de febre e teve uma boa noite de descanso. O texto afirma ainda que os exames feitos nesta manhã confirmaram a infecção respiratória.

Desde sexta-feira (14/2) no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, devido a problema respiratório, o pontífice decidiu enviar o texto da oração de domingo, em que agradece as “muitas mensagens de proximidade e afeto recebidas” e pede que os fiéis continuem orando pela pronta recuperação.

O papa ainda recebeu a eucaristia pela manhã e alternou momentos de repouso com orações e leituras.