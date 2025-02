Israel afirma que alto comando do Hezbollah foi alvo de um bombardeio no Líbano

Os bombeiros usam uma escavadeira enquanto tentam apagar as chamas nos andares mais altos de um prédio no local de um ataque aéreo israelense na área de al-Hadath, no Líbano, perto dos subúrbios ao sul de Beirute, em 24 de novembro de 2024, enquanto a guerra entre Israel e o Hezbollah libanês grupo continua . - (crédito: AFP)

O Exército israelense afirmou neste sábado (15) que realizou um bombardeio no sul do Líbano contra um alto comando da unidade aérea do Hezbollah, a quem acusou de violar repetidamente um cessar-fogo.

"O terrorista foi atacado após violar repetidamente os acordos entre Israel e o Líbano nas últimas semanas, incluindo seu papel no lançamento de veículos aéreos não tripulados (drones) para território israelense", declarou o Exército em um comunicado, sem identificar o membro do Hezbollah.

Leia também: Mais três reféns israelenses com dupla nacionalidade são libertados pelo Hamas

De acordo com a Agência Nacional de Notícias (NNA), pelo menos duas pessoas morreram no bombardeio israelense no sul do Líbano.

A agência NNA especificou que o bombardeio, que atingiu a zona de Iqlim al Tufah, deixou dois mortos e quatro feridos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular