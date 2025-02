Papa está apirético, diz boletim médico divulgado pelo Vaticano

A Santa Sé divulgou, nesta segunda-feira (17/2), novo boletim sobre o estado de saúde do papa Francisco, internado desde sexta (14/2) devido a sintomas de bronquite na semana passada. De acordo com o comunicado, o líder da Igreja Católica “continua apirético” — ou seja, sem febre — e “prossegue com a terapia prescrita”.