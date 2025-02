Papa Francisco está estável e se recupera de infecção respiratória, diz Vaticano

O Papa Francisco está estável e se recupera de uma infecção respiratória, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em boletim divulgado no início da tarde deste domingo. O Vaticano afirmou que o papa tomou café da manhã, leu os jornais e acompanhou a missa pela televisão neste domingo, após sua segunda noite de internação hospitalar para tratar da infecção do trato respiratório.

Segundo o Vaticano, o papa continua tratamento medicamentoso e está alternando leitura e descanso. O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma na sexta-feira após sua bronquite piorar. É a quarta hospitalização desde sua eleição em 2013, o que levantou questões sobre sua saúde cada vez mais precária.

Os médicos confirmaram que o papa tinha uma infecção do trato respiratório e prescreveram "repouso absoluto" junto com terapias medicamentosas não detalhadas. Com a internação, o papa Francisco não participou de sua tradicional bênção dominical, recusando-se até mesmo a ir até a janela do hospital para acenar para uma pequena multidão.

Apesar de seu diagnóstico de bronquite em 6 de fevereiro, Francisco manteve um ritmo intenso de trabalho nos últimos dias, com audiências privadas e públicas, enquanto assumia as obrigações adicionais de conduzir a Igreja Católica durante o Ano Santo.

O Vaticano cancelou as agendas do Papa até segunda-feira. O Vaticano não detalhou qual é o tipo de infecção do trato respiratório que ele tem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular