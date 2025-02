Veja o momento em que avião capota e pega fogo em Toronto

Um avião da companhia Delta Air Lines, com 80 pessoas a bordo, capotou na segunda-feira (17/2) na pista do aeroporto de Toronto, no Canadá. O acidente deixou 18 feridos, três deles em estado grave. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave virou e pegou fogo.

O avião partiu de Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota, e ia pousar na maior cidade do Candá quando ocorreu o acidente. A causa da aeronave ter capotado é investigada.

"É muito cedo. É muito importante que não especulemos. O que podemos dizer é que a pista de aterrissagem estava seca e não houve condições de vento cruzado", afirmou o chefe dos bombeiros do aeroporto, Todd Aitken.









As três vítimas que ficaram gravemente feridas são uma criança, um homem de cerca de 60 anos e uma mulher na casa dos 40 anos. Três helicópteros e duas ambulâncias de cuidados intensivos foram acionadas para atender a ocorrência.

Com informações da AFP*