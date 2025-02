Avião capota durante pouso em aeroporto de Toronto

Um avião da Delta Airlines se acidentou ao pousar no aeroporto de Toronto nesta segunda-feira (17/2). De acordo com a polícia local, equipes de resgate atuam na ocorrência. Imagens surpreendentes mostram a aeronave capotada na pista. Confira:

Conforme relatos e imagens publicadas nas redes sociais, a aeronave despencou durante o pouso e ficou de cabeça para baixo. Ao menos oito pessoas estão feridas, de acordo com o site CP24. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Por meio das redes sociais, o aeroporto Toronto Pearson informou que está ciente do acidente no pouso envolvendo um avião da Delta vindo de Minneapolis, nos Estados Unidos. Ele fazia o voo DL4819.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.