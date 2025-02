Vulcão em erupção na neve atrai turistas, na Itália; veja fotos

Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Monte Etna, na Itália, atraiu milhares de turistas na última semana, desde que entrou mais uma vez em erupção, na sexta-feira (14/2), mesmo estando cercado por neve. De acordo com a CNN, a presença repentina de milhares de pessoas na área contribui para risco à segurança no local.

Leia também: Vulcão na Itália entra em erupção pela terceira vez neste ano