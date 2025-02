Casa Branca zomba de deportados e publica vídeo "ASMR" de algemados

O governo dos Estados Unidos usou redes sociais oficiais para publicar, na tarde desta terça-feira (18/2), um vídeo em que faz alusão a uma prática comum na internet — o ASMR — para mostrar o processo de deportação de imigrantes ilegais. O registro tem pouco mais de 40 segundos e foca em sons presentes em cenas de embarque a um voo de deportados, inclusive no momento em que eles são algemados. A publicação recebeu críticas e foi interpretada como uma ridicularização dos deportados. Leia também: Segundo voo de brasileiros deportados dos EUA chega ao Brasil nesta sexta

“ASMR: voo de deportação de estrangeiros ilegais”, diz a legenda da publicação, feita nas páginas oficiais da Casa Branca no X (antigo Twitter) e no Instagram. A sigla em inglês para ‘resposta sensorial meridiana autônoma’ diz respeito, segundo o Dicionário de Cambridge, a “uma sensação agradável de formigamento que algumas pessoas sentem na pele, especialmente na cabeça e no pescoço, quando ouvem certos sons suaves, como sussurros ou escovação”.

Sucesso entre internautas que buscam relaxamento, a técnica está bastante presente em vídeos em plataformas como TikTok. Trata-se da supervalorização de sons baixos e repetitivos advindos de atividades geralmente banais, como refeições, aberturas de encomendas, ou barulhos feitos por partes do corpo, como unhas que encostam em superfícies.

O governo de Donald Trump utilizou da constante popularização do termo na internet para fazer uma piada sobre as deportações em massa dos EUA, que enviam imigrantes ilegais de volta ao país de origem com algemas nos pés e nas mãos. ASMR: Illegal Alien Deportation Flight ???? pic.twitter.com/O6L1iYt9b4 February 18, 2025

No vídeo publicado pela Casa Branca, são exibidas cenas em que deportados são revistados, algemados e adentram um avião, cercados por agentes de segurança. A publicação faz referência, de forma pejorativa, aos sons produzidos por essas ações, em alusão à prática de ASMR, como aponta a própria legenda.