Milei presenteia Musk com 'motosserra da burocracia', em encontro nos EUA

O presidente argentino, Javier Milei, se reuniu nesta quinta-feira (20/2) com o Elon Musk, durante uma convenção ultraconservadora em Maryland, nos arredores de Washington. Na ocasião o presidente de extrema-direita da argentino presenteou o empresário com uma motosserra - equipamento usado por Milei como símbolo de sua campanha à presidência em analogia ao corte de gastos públicos.

Milei, postou um vídeo na rede social X, em que mostra o momento da entrega o presente. No vídeo o presidente argentino aparece entrando, de maneira entusiasmada, em uma sala da Conservative Political Action Conference (CPAC). Junto a Milei estavam Gerardo Werthein, chanceler argentino, Luis Caputo, ministro da Economia, e Karina Milei, secretária-geral da Presidência.

Na legenda da postagem, o argentino diz: 'chegou a motosserra à DOGE...!!!' junto com a mensagem "VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!". DOGE é a sigla da comissão de corte de gastos públicos federais que é liderada por Musk.

No palco da convenção, ao lado de Milei, Musk ergueu o equipamento como um troféu e afirmou que “essa é a motosserra para a burocracia”.

