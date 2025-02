Israel diz que corpo entregue pelo Hamas não é da mãe de duas crianças mortas

As Forças de Defesa de Israel informaram, na quinta-feira (20/2), que o Hamas entregou o corpo de uma pessoa desconhecida, e não o da argentina-israelense Shiri Bibas. Ela e os filhos Ariel e Kfir Bibas, que tinham respectivamente 4 anos e 8 meses, foram sequestrados no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, no dia 7 de outubro de 2023.

Segundo as autoridades israelenses, Ariel e Kfir Bibas foram identificados. No entanto, durante o processo de identificação, foi determinado que o corpo da mulher não pertence a Shiri Bibas e que não há correspondência com nenhum outro refém. "Trata-se de um corpo anônimo e não identificado", frisou as Forças de Defesa de Israel.



Leia também: ONU critica desfile de corpos de reféns israelenses em Gaza



Israel exigiu que o Hamas devolva o corpo de Shiri para casa junto com todos os outros reféns. "Esta é uma violação de extrema gravidade cometida pela organização terrorista Hamas, que era obrigada, segundo o acordo, a devolver quatro reféns falecidos", cita o comunicado.



Leia também: Desfile de caixões enfurece Netanyahu



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de ter cometido uma "violação cruel" da trégua em Gaza por não entregar o corpo da refém Shiri Bibas e alertou que Israel atuará "com determinação" para trazê-la de volta ao país.

As Forças de Defesa de Israel recebendo os caixões dos quatro reféns mortos (foto: Divulgação/IDF)

"Vamos atuar com determinação para trazer Shiri para casa, ao lado de todos os nossos reféns — vivos e mortos — e garantir que o Hamas pague um preço elevado por esta violação cruel e maligna do acordo", declarou Netanyahu.

O Hamas disse, nesta sexta-feira (21/2), que é provável que o corpo da refém israelense Shiri Bibas tenha sido "misturado por engano" com os de outras pessoas mortas em Gaza.

"É provável que o corpo da senhora Bibas tenha sido misturado por engano com outros encontrados sob os escombros", disse à AFP uma fonte que pediu anonimato. O Hamas ainda afirmou que está "investigando" a questão.

















Reféns

Além das identidades das crianças da família Bibas, a do jornalista israelense Oded Lifshitz, que tinha 83 anos no momento do sequestro, também foi confirmada pelas análises do Instituto Médico Legal de Tel Aviv.

A operação desta quinta-feira (20/2) é a primeira entrega de cadáveres de reféns sequestrados pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro.

Na primeira fase do acordo de trégua, que prosseguirá até 1º de março, devem ser entregues 33 reféns, incluindo os corpos de oito falecidos, em troca da libertação de 1.900 palestinos detidos por Israel.

Os termos da segunda fase, que visa o fim definitivo da guerra e libertar todos os reféns, devem ser finalizados até 2 de março.

Por último, se esta fase ocorrer conforme o planejado, a terceira e última etapa se concentrará principalmente na reconstrução da Faixa de Gaza.

Veja a íntegra da nota das Forças de Defesa de Israel

Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Forense, em colaboração com a Polícia de Israel, representantes da IDF informaram à família Bibas que seus entes queridos, Ariel e Kfir Bibas, foram identificados.

De acordo com a avaliação de profissionais, com base nas informações de inteligência disponíveis e nos achados forenses do processo de identificação, Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados por terroristas enquanto estavam em cativeiro em novembro de 2023.

Durante o processo de identificação, foi determinado que o corpo adicional recebido não pertence a Shiri Bibas e que não há correspondência com nenhum outro refém. Trata-se de um corpo anônimo e não identificado.

Esta é uma violação de extrema gravidade cometida pela organização terrorista Hamas, que era obrigada, segundo o acordo, a devolver quatro reféns falecidos. Exigimos que o Hamas devolva Shiri para casa junto com todos os nossos reféns.

Ariel Bibas tinha quatro anos de idade no momento de sua morte, e Kfir Bibas tinha dez meses. Eles foram sequestrados junto com sua mãe, Shiri Bibas, de sua casa em Nir Oz. Yarden Bibas, pai de Ariel e Kfir, saiu para protegê-los e foi sequestrado antes da captura de Shiri e das crianças. Yarden retornou como parte do acordo para a devolução dos reféns em 1º de fevereiro de 2025.

Expressamos nossas mais profundas condolências à família Bibas neste momento extremamente difícil e reafirmamos nosso compromisso de fazer tudo o que for possível para garantir que Shiri e todos os reféns sejam trazidos para casa o mais rápido possível.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular