Papa Francisco tem piora em quadro de saúde, mostra novo boletim

Em nova atualização sobre o quadro de saúde do papa Francisco, divulgado na tarde deste sábado (22/2) pelo Vaticano aponta uma piora no quadro de saúde do pontífice. Segundo o comunicado, o papa Francisco teve "uma crise respiratória asmática de longa duração" e que "os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia".

Ainda de acordo com novo boletim médico, o líder da igreja católica "continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado" (veja o comunicado na integra no fim da matéria).

Mais cedo, o Vaticano informou que o papa não conduzirá a oração do Angelus neste domingo (23/2), pela segunda semana consecutiva. No entanto, segundo o pontífice o porta-voz Matteo Bruni, na ocasião será publicado um texto do pontífice, assim como ocorreu no domingo passado.

Médicos do Instituto Gemelli, onde Francisco está internado ressaltaram que "o Santo Padre não está fora de perigo", em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (21/2). Segundo eles, o papa deve ficar ao menos mais uma semana internado, mas que ele está respondendo às terapias. Francisco não está conectado a nenhum maquinário e respira e come normalmente.

Francisco, de 88 anos, deu entrada no hospital em 14 de fevereiro para tratar uma infecção respiratória. Após exames completos do tórax foi apontado que o papa enfrenta uma pneumonia bilateral.

Veja a integra do comunicado:

As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio.

Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões.



O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado.

*Com informações da AFP