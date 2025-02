Internado, Papa Francisco agradece oração de fiés e envia mensagem aos artistas

Internado desde sexta-feira (14/2), o Papa Francisco não celebrou a missa deste domingo, mas enviou uma mensagem para ser compartilhada com os fiéis na celebração que foi liderada pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça.



A mensagem do Papa se dirige, especialmente, aos artistas, mas também pede orações pela paz nas áreas que enfrentam conflitos e guerra, como a Ucrânia, a Palestina e o Sudão. Francisco também agrade aos fiéis pelas orações pela saúde dele e aos profissionais de saúde que o tem acompanhado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Agradeço-lhes pelo carinho, a oração e a proximidade com que me acompanham nestes dias, assim como gostaria de agradecer aos médicos e profissionais de saúde deste Hospital por seus cuidados: eles fazem um trabalho precioso e tão cansativo, vamos apoiá-los com a oração!", clamou o Papa Francisco, que está internado desde sexta-feira (14/2) para tratar uma bronquite persistente.

Leia também: CEO comenta efeitos do retorno de Trump sobre programas afirmativos para pessoas negras

Mensagem do Papa Francisco aos artistas

O Papa também escreveu a homilia da missa celebrada para cerca de 4 mil pessoas presentes na Basílica de São Pedro. Muitos artistas estão no local em função do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, que realizado entre os dias 15 a 18 deste mês com cerca de 10 mil participantes de mais de 100 países dos cinco continentes.



O Papa celebrou o trabalho dos artistas que, através da cultura e das artes, dão voz aos silenciados e transformam agonias em beleza. O pontífice destacou que, além de transmutar sentimentos, os artistas têm o dever de propagar e dar visibilidade à verdade.

"A vossa missão não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidas nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança.

Vós, artistas e pessoas de cultura, sois chamados a ser testemunhas da visão revolucionária das Bem-Aventuranças. A vossa missão não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidas nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança.

Queridos artistas, vejo em vós guardiães da beleza que sabe inclinar-se sobre as feridas do mundo, que sabe escutar o grito dos pobres, dos sofredores, dos feridos, dos presos, dos perseguidos, dos refugiados. Vejo em vós guardiães das Bem-Aventuranças! Vivemos num tempo em que se erguem novos muros, em que as diferenças se tornam um pretexto para a divisão em vez de serem uma oportunidade de enriquecimento recíproco. Mas vós, homens e mulheres de cultura, sois chamados a construir pontes, a criar espaços de encontro e diálogo, a iluminar as mentes e a aquecer os corações.”

*Com informações do Vatican News