Condição do papa continua crítica, mas sem crises respiratórias

Francisco continua realizando terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais - (crédito: Tiziana FABI / AFP)

O estado de saúde do papa Francisco continua crítico, mas ele não tem crises respiratórias desde a noite de sábado (22/2), de acordo com boletim médico divulgado pelo Vaticano neste domingo (23/2).

Os valores sanguíneos do pontífice melhoraram depois de transfusão de sangue realizada no sábado. Segundo a Santa Sé, houve retorno do valor da hemoglobina, que estava baixa.

"Sua plaquetopenia permaneceu estável; no entanto, alguns exames de sangue mostram, insuficiência renal leve, que está sob controle", diz o boletim.

Ainda conforme o Vaticano, Francisco continua realizando terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais.

O papa, porém, está "vigilante e bem orientado". Ele participou da Santa Missa neste domingo no apartamento instalado no 10º andar do Hospital Gemelli, onde está internado.

"A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno fazem com que o prognóstico permaneça reservado", completou a Santa Sé.