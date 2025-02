Fiéis fazem vigília e pedem pela recuperação da saúde do papa no mundo todo

A igreja católica segue em oração pela saúde do papa Francisco, que está internado desde sexta-feira (14/2) para tratar uma infecção respiratória.

Na manhã desta quinta-feira (20/2) uma missa solene foi realizada pela cura do papa Francisco, em uma igreja em Manila, nas Filipinas. Também há registro de celebrações em Tegucigalpa, Honduras, e outros locais do mundo como nos Estados Unidos e também no Brasil.

Na Argentina, de onde Francisco é natural, celebrações também têm sido realizadas na Basílica San José de Flores. A Igreja Católica está mobilizando a Rede Mundial de Oração do Papa para incentivar os fiéis a rezarem pela saúde do papa.

Além da celebração nos templos católico, fiéis estão se unindo ao pé da estátua do papa João Paulo II, que fica em frente ao hospital Gemelli, onde Francisco está internado. No local, velas, flores e cartas são deixadas com a intenção da recuperação do papa.

A Rede Mundial de Oração do Papa trabalha para mobilizar a Igreja em torno dos desafios sobre os quais o Papa lança seu olhar a cada ano. Agora, a mobilização é para incentivar os fiéis na intercessão pela saúde do Pontífice.

O papa Francisco, que completou 88 anos em dezembro do ano passado é o papa mais longevo da igreja católica a permanecer no cargo.



















































Na manhã desta quinta-feira (20/2) o Vaticano informou que o papa Francisco "levantou-se e tomou café em uma poltrona". O novo boletim aponta que a noite transcorreu tranquilamente e que o papa Francisco continua suas atividades de trabalho enquanto está internado.

Ao final do dia, o Vaticano deverá emitir um novo boletim médico atualizando estado de saúde do papa Francisco.

Na quarta-feira a noite, o Vaticano informou que o papa apresentou uma leve melhora principalmente com relação aos índices inflamatórios. Antes disso, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni visitou o papa no hospital e informou em comunicado que Francisco está alerta e brincando, como de costume.

O papa está internado desde sexta-feira (14/2) para tratar uma infecção respiratória. Após exames de tomografia completa do tórax foi apontado que o papa enfrenta uma pneumonia bilateral.

O papa Francisco assumiu o alto comando da igreja católica em 2013 e desde então, já foi hospitalizado seis vezes.