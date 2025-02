Ladrões ganham na loteria com cartão furtado; agora vítima pede metade do prêmio

Uma história inusitada está ganhando espaço nos jornais da Europa: O roubo de cartão acabou dando em uma vitória na loteria, e agora a vítima busca os algozes para tentar fazer um "acordo" e dividir um prêmio equivalente a mais de R$ 3 milhões.

Tudo começou em 3 de fevereiro, quando Jean-David E., 40 anos, esqueceu uma mochila dentro do carro na cidade francesa de Toulouse. Horas depois o objeto foi roubado — junto com cartões e roupas — e compras foram feitas com o cartão de crédito do francês.

Ao perceber o alerta de compras, David alertou o banco para cancelar o cartão. Ele também descobriu que cerca de 50 euros (cerca de R$ 290) foram gastos em tabaco e bilhetes de loteria em uma loja chamada Tabac des Thermes.

"Meu cliente foi até o local e constatou as compras. Segundo o funcionário, os homens parecem ser sem-teto", relatou Pierre Debuisson, advogado de David ao portal BBC britânico.

Acontece que dias depois os números nos bilhetes foram sorteados, dando aos ladrões um prêmio de mais de R$ 3 milhões.

O problema agora é achar os homens que furtaram a carteira de David. Caso eles apresentem o bilhete, podem ser presos. Caso não apresentem, o prêmio poderá ser perdido. O limite para reivindicar o dinheiro é de até 30 dias.

"A não ser que eles entrem em contato com meu advogado, o bilhete não tem valor. Então porque não resolver isso de forma amigável, dividindo o prêmio?", disse David a BBC.

O jornal britânico entrou em contato com a Confederação francesa de jogos (FDJ) e com a polícia local para comentar o caso, mas não obteve resposta.