Mulher casa com brinquedo de parque de diversões pela terceira vez

Uma mulher da França se casou pela terceira vez com um brinquedo de um parque de diversões. O primeiro casamento de Gaëlle Engel foi em março de 2023, quando a francesa iniciou um relacionamento com Gravity, que durou 19 meses.

Após se recuperar do término, a mulher engatou um novo relacionamento com outra atração do parque localizado em Bordeaux. Infelizmente, o brinquedo foi vendido algum tempo depois.

"Eu estava lutando há dois anos para salvar meu relacionamento com ele (Gravity). Conheci o Tornado naquele mesmo mês – ele era um carro velho e em más condições, um pouco como eu naquela época, o que me aproximou dele", disse a mulher ao site What's the Jam.

"Eu me casei com ele imediatamente porque sabia que ele seria vendido e, portanto, desapareceria fisicamente da minha vida. Essa separação foi uma grande tragédia para mim", continuou.

Depois do segundo divórcio, Gaëlle insistiu no amor pela terceira vez após conhecer Flasher, seu atual marido. Ela usa até uma aliança de casamento para celebrar a união.

Antes de Flasher, a francesa ainda encontrou Experience, que ficava em outro parque de diversões. "Eu me dei bem com meu novo amigo, Experience, que salvou minha vida, embora eu não tivesse nenhum relacionamento romântico com esse brinquedo."

Em 1º de janeiro deste ano, Gaëlle viu sua tristeza indo embora após viajar para um parque em Rennes, onde encontrou Flasher. O casamento ocorreu apenas um dia depois. "Tem 70 metros de altura e atinge 140 km por hora. Da forma como esse brinquedo foi projetado, eu já gostei", disse ela sobre o marido.

"Quando vi essa maravilha pela primeira vez, fiquei realmente impressionado, então finalmente ouvi meu coração e o beijei", finalizou.

Gaëlle tem objetofilia, uma parafilia que se caracteriza pela atração sexual ou romântica por objetos inanimados. Na entrevista, ela explicou que sempre foi atraída por objetos inanimados.