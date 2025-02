Vaticano divulga mensagem de papa Francisco para a quaresma 2025

Vaticano destaca que a mensagem do papa Francisco para a quaresma estabelece uma reflexão sobre o sentido de caminhar - (crédito: Tiziana FABI / AFP)

A mensagem do papa Francisco para a Quaresma de 2025 foi divulgada nesta terça-feira (25/2), pelo Vaticano. Sob o tema "Caminhemos juntos na esperança", o pontífice convida os fiéis para "prepararem os corações à graça de Deus para poder celebrar com grande alegria o triunfo pascal de Cristo sobre o pecado e a morte".

O papa ainda sugere a ideia dos fiéis fazerem um exercício de confrontar-se com a realidade de algum migrante ou peregrino, a fim de descobrir o que Deus pede para "sermos melhores viajantes rumo à casa do Pai".

"Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é o centro da nossa fé e a garantia da nossa esperança na grande promessa do Pai, já realizada n’Ele, Seu Filho amado: a vida eterna", escreveu o pontífice.

O Vaticano destaca que a mensagem do papa para a quaresma estabelece uma reflexão sobre o sentido de caminhar. "Aqui, surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos na vida, mas cada um pode perguntar-se: como me deixo interpelar por esta condição? Estou realmente a caminho ou estou paralisado, estático, com medo e sem esperança, acomodado na minha zona de conforto? Busco caminhos de libertação das situações de pecado e falta de dignidade?", questiona Francisco.

O papa também convida para a união, pois "caminhar juntos é a vocação da Igreja. "Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos, e nunca a fechar-nos em nós mesmos", ressalta o pontífice.

"Caminhar juntos significa ser tecelões de unidade, partindo da nossa dignidade comum de filhos de Deus; significa caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência", acrescenta o religioso.

Por fim, o papa Francisco convoca os fiéis para fazer "este caminho juntos na esperança de uma promessa. “Eis o terceiro apelo à conversão: o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna”, cita.

































































Francisco conclui a mensagem com estas palavras: “A esperança é ‘a âncora da alma’, inabalável e segura. Nela, a Igreja reza para que todos os homens sejam salvos e anseia estar na glória do céu, unida a Cristo, seu esposo”.

A quaresma é um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, que inicia na quarta-feira de cinzas e termina no Domingo de Ramos.



Saúde do papa

Segundo boletim divulgado pelo Vaticano nesta terça-feira (25/2), o "papa dormiu bem a noite toda". O pontífice está internado há 11 dias.

Uma rede de oração foi formada no mundo todo. No Vaticano, grandes vigílias estão sendo realizadas na praça de São Pedro e na frente do hospital Gemelli, onde Francisco, de 88 anos, está internado.



