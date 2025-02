"Papa dormiu bem a noite toda", informa Vaticano nesta terça-feira (25/2)

Internado há 11 dias, o "papa dormiu bem a noite toda". A informação foi edivulgada pela Santa Sé nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O papa Francisco, que está internado desde o dia 14/2 para tratar infecções respiratórias apresentou uma leve melhora nesta segunda-feira (24/2) à tarde, mas o quadro clínico ainda é complexo e inspira cuidados.

Informe publicado pela Santa Sé na manhã desta terça-feira (25/2) (foto: Divulgação Vaticano)

Uma rede de oração se formou no mundo todo e, no Vaticano, grandes vígilias estão sendo realizadas na praça de São Pedro e na frente do hospital Gemelli, onde Francisco, de 88 anos, está internado.

Durante o fim de semana, o estado de saúde de Francisco apresentou uma piora, com crises respiratórias sendo necessário o uso de almofadas nasais de oxigênio. Além disso, foi identificada uma insuficiência renal leve e exames de sangue apontaram plaquetopenia — redução no número de plaquetas — e anemia.

Leia também: Veja a evolução do quadro de saúde do papa Francisco

Confira atualizações divulgadas pela Santa Sé a respeito da saúde do papa



6/2 - Francisco recebeu diagnóstico de bronquite

9/2 - Papa pediu que um assessor fizessem a leitura da homilia durante missa para o Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança

12/2 - Segunda vez que o papa solicita que seu assessor leia seu discurso

14/2 - Pontífice foi internado no hospital Gemelli de Roma para tratar bronquite persistente

16/2 - Papa não participou de sua tradicional bênção dominical

17/2 - Vaticano divulga diagnostico de infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou "uma nova alteração no tratamento". A nota ainda afirmou que o quadro clínico do pontífice complexo, pela primeira vez

18/2 - Pontífice foi diagnosticado com pneumonia bilateral

19/2- Em coletiva de imprensa, médicos ressaltaram que ele "não está fora de perigo", no entanto, não corre risco de morrer

20/1 - Francisco apresenta leve melhora no seu quadro de saúde

22/2 - Vaticano relata que o pontífice teve crise respiratória asmática e foi submetido a uma transfusão de sangue

23/2 - Boletim afirmou que foi atestada uma leve insuficiência renal

24/2 - Francisco não teve episódios de crise asmática e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora