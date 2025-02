Homem viaja durante 4 horas ao lado de mulher morta na classe econômica

Mitchell Ring e Jennifer Colin viajavam na classe econômica da Qatar Airways quando uma passageira passou mal e morreu logo após sair do banheiro. Sem outra opção, a tripulação acomodou o corpo em um assento vago ao lado do casal, onde permaneceu pelas quatro horas restantes do voo.

O avião partiu de Melbourne, na Austrália, para Veneza, na Itália, na semana passada. O casal acreditava que o cadáver seria retirado e colocado em outro local até o pouso, o que não ocorreu. Percebendo a situação, uma passageira informou que havia um lugar vazio ao lado dela, para o qual Jennifer se mudou. Mitchell permaneceu as quatro horas restantes no mesmo assento, até o avião pousar em Doha, no Catar, para transferência de voo. Para o casal, a experiência foi traumatizante.

Tentativas de socorrer a mulher foram feitas, mas não tiveram sucesso. Com o corpo envolto em cobertores, a tripulação notou dois assentos vazios na fileira que estava Mitchell e Jennifer e pediu que eles se afastassem, colocando o cadáver em uma das cadeiras. Em uma entrevista para o jornal australiano 9Now, o casal afirmou que a tripulação não ofereceu um assento diferente para se mudarem.

"Não acredito que nos disseram para ficar... não foi legal", declarou Mitchell na entrevista. "Eles têm o dever de cuidar de seus clientes e também de seus funcionários. Devem entrar em contato conosco para ter certeza se precisamos de algum suporte ou aconselhamento."

"Estou tentando tirar o melhor proveito de uma situação bem difícil, mas, sabe, estamos de férias, então estamos realmente tentando nos divertir!", disse Jennifer.



















Para o jornal, a Qatar Airways afirmou que está investigando a situação e a Qantas, por onde compraram as passagens, disse que falará diretamente com o casal.

Leia também: O cirurgião que vai a julgamento na França acusado de abuso sexual contra 299 menores de idade

"Em primeiro lugar, nossos pensamentos estão com a família da passageira que infelizmente faleceu a bordo do nosso voo", disse um porta-voz da Qatar Airways para o 9News. "Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado e estamos entrando em contato com os passageiros de acordo com nossos políticas e procedimentos."

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca