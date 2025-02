EUA ordenam que consulados neguem visto para atletas trans 

Nesta segunda-feira (24/2), um comunicado do Departamento de Estados dos EUA ordenou às autoridades dos consulados que neguem o visto para atletas transgêneros que tentem entrar no país para competições esportivas. O órgão ainda pontuou que seja permanentemente proibido a autorização para entrar nos EUA para pessoas que “deturpam” o sexo de nascimento na solicitação de visto.

A informação repassada no telegrama do Departamento instruiu os agentes de visto a aplicarem a seção 212(a)(6)(C)(i) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que define uma “barreira permanente de fraude” contra requerentes trans. Tal seção exclui vitaliciamente os Estados Unidos como uma opção de destino aos alvos.

Leia também: Engenharia e saúde são as áreas mais ofertadas para imigrantes nos EUA

De acordo com o jornal norte-americano The Guardian, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que "nos casos em que os requerentes são suspeitos de deturpar o propósito da viagem ou sexo, você deve considerar se essa deturpação é material a ponto de apoiar uma conclusão de inelegibilidade.”

Tais instruções são subsequentes à ordem de Trump de proibir atletas trans de competirem em categorias esportivas femininas, emitida em 5 de fevereiro. O presidente instruiu a secretária de segurança interna, Kristi Noem, a negar vistos a "homens tentando entrar fraudulentamente nos Estados Unidos enquanto se identificam como atletas mulheres" durante as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles – que ocorrerão sob a supervisão de Trump.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na assinatura, Trump também ordenou que Rubio dissesse ao Comitê Olímpico Internacional que os Estados Unidos “não ficarão parados assistindo homens espancarem e agredirem atletas femininas”.

O telegrama do Departamento de Estado instrui os oficiais dos consulados a examinar certidões de nascimento quando a documentação divergir de outras e marcar todos os casos com “SWS25”, um rastreio da execução em postos consulares em todo o mundo. Ele também menciona uma futura orientação do Bureau of Educational and Cultural Affairs (Assuntos Educacionais e Culturais) que delineará ações adicionais para “impedir atletas biologicamente masculinos de participar de eventos esportivos femininos, incluindo intercâmbios esportivos nos Estados Unidos”.