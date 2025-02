Internado, papa Francisco autoriza canonização de dois santos

O Papa Francisco autorizou cinco processos de beatificação e duas canonizações, em uma audiência realizada nesta segunda-feira (24), no Hospital Gemelli - (crédito: Reprodução/Instagram/@vaticannewspt)

O papa Francisco autorizou cinco processos de beatificação e duas canonizações, em uma audiência realizada nesta segunda-feira (24), no Hospital Gemelli, com representantes da cúria vaticana. As decisões foram promulgadas nesta terça-feira (25), conforme divulgou o Vaticano por meio das redes sociais.

Entre os novos casos, destacam-se o médico José Gregorio Hernández, que se torna a primeira pessoa a ser canonizada nascida na Venezuela. Além de Hernández, também será canonizado o beato italiano Bartolo Longo.

Além disso, o pontífice assinou documentos que reconhecem como veneráveis Salvo D'Acquisto, Emilio Giuseppe Kapaun, Michele Maura Montaner, Didaco Bessi e Cunegonda Siwiec.





















































































































































O papa segue hospitalizado para tratar infecções respiratórias. Na última atualização do quadro de saúde, o Vaticano afirmou que o pontífice, de 88 anos, teve uma noite de descanso tranquila.

Uma rede de oração se formou no mundo todo e, no Vaticano, grandes vígilias estão sendo realizadas na praça de São Pedro e na frente do hospital Gemelli, onde Francisco, de 88 anos, está internado.