Trump posta vídeo de IA que mostra Gaza com resorts com estátua de ouro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou um vídeo gerado por inteligência artificial nesta quarta-feira (26/2). As imagens mostram a Faixa de Gaza transformada em um complexo de resorts, tal qual a proposta anunciada por Trump de transformar a região na "Riviera do Oriente Médio".

A montagem exibe uma estátua gigante de ouro de Trump no meio de uma rua, o premiê israelense Benjamin Netanyahu tomando um drinque em uma piscina e Elon Musk distribuindo dólares na praia.

A legenda do vídeo é "Gaza Trump" e sua trilha sonora é uma música em inglês, com dizeres como "Trump vai te libertar".

A postagem começa com a imagem de uma criança agachada em meio a escombros, fazendo referência à guerra entre Israel e Hamas. Homens armados consolam o menino, que corre em meio a destroços. A cena é legendada com os dizeres "O que vem depois", com as cores da bandeira dos Estados Unidos.

Soldados andam em um túnel que desemboca em prédios altos e andaimes. Uma mulher com crianças também atravessa um túnel, que termina em uma praia com palmeiras e arranha-céus.

Em seguida, imagens mostram ruas turísticas tomadas por espreguiçadeiras e iates atracados. Elon Musk aparece sorrindo e comendo.

Em uma rua com mesquitas, um garoto segura um balão com o rosto de Trump. O presidente norte-americano então aparece dançando com uma mulher e a segurando em seus braços. Ela não é Melania Trump, a esposa do republicano.

Musk retorna jogando dólares para cima em uma praia, enquanto é aplaudido por pessoas com taças de espumante. Crianças tentam pegar o dinheiro e a montagem exibe a entrada de um prédio com o letreiro "Trump Gaza".

A estátua gigante de Trump aparece na rua. O vídeo termina com imagens do republicano e de Netanyahu estirados sobre uma espreguiçadeira em uma piscina de resort.

Donald Trump compartilhou a montagem de madrugada, na plataforma Truth Social. Ele não fez nenhum comentário na publicação.

No início de fevereiro, Trump recebeu Netanyahu em Washington e defendeu que os Estados Unidos ocupem a Faixa de Gaza depois da guerra e transformem o território palestino em uma "riviera do Oriente Médio".

Com o plano, os norte-americanos expulsariam todos os moradores da Faixa de Gaza, o que causou forte indignação na comunidade internacional.