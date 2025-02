Doença misteriosa no Congo: conheça o surto que matou mais de 50 pessoas

Situação no Congo levanta preocupações sobre uma possível nova epidemia - (crédito: AFP)

Um surto de uma doença ainda não identificada assusta a população da República Democrática do Congo. De acordo com relatos locais e autoridades de saúde, mais de 50 pessoas morreram nas últimas semanas após apresentarem sintomas como febre alta, diarreia, vômitos e sangramentos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte das mortes ocorreu em 48 horas após o início dos sintomas. A OMS monitora a situação, que ocorre em maior grau na região de Ituri, no nordeste do Congo, e tem levantado preocupações sobre uma possível nova epidemia.

"Estamos diante de uma situação complexa. A doença se espalha rapidamente e os sintomas são graves. Precisamos de mais recursos e apoio internacional para investigar e conter esse surto", declarou um representante do Ministério da Saúde congolês.

















Sem respostas conclusivas

Testes iniciais descartaram doenças conhecidas, como ebola, cólera e febre tifoide, o que aumentou o mistério em torno do surto. Equipes de saúde locais e internacionais trabalham para coletar amostras e identificar a causa da doença, mas até o momento não há respostas conclusivas.

Especialistas temem que a doença possa se espalhar para outras regiões da República Democrática do Congo, país que vive conflitos armados ao longo de 30 anos. O governo congolês e organizações internacionais enviam equipes médicas, medicamentos e equipamentos de proteção à região.