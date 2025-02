Musk é destaque da primeira reunião de gabinete do governo Trump

Tarifas

Trump disse estar disposto a impor tarifas de 25% a muitas importações da Europa, seu aliado-chave. “A União Europeia foi criada para ferrar com os Estados Unidos”, afirmou.

Ele revelou que as novas tarifas sobre as importações do México e do Canadá, também de 25%, entrarão em vigor a partir de 2 de abril, um mês após o fim do prazo dado no início de fevereiro para alcançar um acordo e evitá-las.

Satisfeito, Trump mostrou que a maioria de seus secretários, mesmo os mais criticados, foi aprovada pelo Senado sem maiores problemas, como o secretário da Saúde, o antivacina Robert F. Kennedy Jr., e o secretário de Defesa, o ex-apresentador de televisão Pete Hegseth. Algumas nomeações ainda aguardam sinal verde do Senado.

Balneário artificial

O projeto de Donald Trump de transformar a Faixa de Gaza em um luxuoso balneário do Oriente Médio ganhou forma, ontem, com o auxílio de inteligência artificial. As contas oficiais do presidente dos Estados Unidos publicaram um vídeo que retrata o enclave palestino reconstruído após a guerra com Israel como um resort grandioso, com iates, dançarinos e estátuas douradas do republicano.

Em poucas horas, o vídeo acumulou mais de 15 milhões de visualizações no Instagram e foi compartilhado mais de 2,5 mil vezes na rede social do presidente, Truth Social.

Intitulado Gaza 2025 What’s coming? (Gaza 2025 O que está por vir?, em tradução livre), o vídeo de 33 segundos mostra, inicialmente, pessoas em uma rua repleta de escombros. Em seguida, elas atravessam um túnel e tudo se transforma. No fim do caminho, o grupo chega a uma praia com águas azul-turquesa, palmeiras e arranha-céus modernos ao fundo.

Um personagem que se assemelha ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, toma coquetéis em um traje de banho ao lado de Trump em uma piscina. Pouco depois, um homem que se assemelha ao bilionário Elon Musk, conselheiro do presidente, aparece de terno em uma praia sob uma chuva de notas ao pôr-do-sol.

Outras cenas mostram o chefe da Casa Branca dançando ao lado de uma mulher vestida como uma odalisca e uma gigantesca estátua dourada do presidente em uma avenida.

Recentemente, Trump lançou a ideia de transformar Gaza em uma “Riviera do Oriente Médio” sob o controle de Washington. Para isso, defende o despejo da população local, uma proposta que provocou forte rejeição da comunidade internacional.