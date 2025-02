Papa Francisco apresenta "uma melhora leve e contínua"

"As condições clínicas do Santo Padre nas últimas 24 horas apresentaram uma melhora leve e contínua", diz o novo boletim de saúde do papa Francisco, divulgado pelo Vaticano na tarde desta quarta-feira (26/2). O boletim médico ainda destacou que o religioso continua com oxigenoterapia de alto fluxo e, até o momento, não apresentou crises respiratórias asmáticas.

Segundo o comunicado, "a leve insuficiência renal detectada nos últimos dias foi resolvida. A tomografia de tórax realizada ontem à noite mostrou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. Os exames laboratoriais e hematológicos de hoje confirmaram a melhora observada ontem".



















O Vaticano ainda ressaltou que o líder da Igreja Católica, no período da tarde, dedicou-se ao trabalho. Vale ressaltar que na terça-feira (25/2), o pontífice autorizou a canonização do venezuelano José Gregorio Hernández e do italiano Bartolo Longo, e convocou uma assembleia de cardeais — a data ele ainda não especificou.

Francisco está internado há 13 dias no hospital Gemelli de Roma para tratar infecções respiratórias. Mais cedo, o Vaticano informou que o religioso teve "uma noite tranquila e continua em repouso".