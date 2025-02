Peixe "Cabeça de alien" é encontrado por pescador; veja

O animal tem o formato com a de uma "cabeça de alienígena" - (crédito: Reprodução/Instagram/@rfedortsov_official_conta)

O pescador russo Roman Fedortsov registrou um peixe com aparência assustadora no Oceano Pacífico. O animal tem o formato com a de uma "cabeça de alienígena".

Morador de Murmansk, Roman tem mais de 600 mil seguidores no Instagram e costumam publicar registros de animais aquáticos inusitados.

Veja o vídeo:

O pescador identificou o peixe como sendo da espécie Aptocyclus ventricosus, popularmente chamado de peixe-lapa liso.











































































Esses peixes são bentônicos, ou seja, vivem no fundo do mar, podendo ser encontrados em até 1.700 metros de profundidade.

