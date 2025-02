Universitária recorre ao FBI após fake news sobre traição ser divulgada

Mary Kate Cornett, estudante da Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos, acionou a polícia local de Oxford, a polícia do compus da universidade e o Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI) após fake news sobre a vida pessoal da jovem serem divulgados nas redes sociais.

Contas esportivas universitárias estariam utilizando redes sociais — como o X (antigo Twitter), Instagram e o TikTok — para espalhar rumores de que Mary traiu o namorado com o sogro. Em uma declaração publicada no Facebook do pai, a jovem relata que capturas de tela parcial e totalmente editadas, vídeos falsos gerados por inteligência artificial (IA) e fotografias manipuladas foram divulgadas por influenciadores digitais e contas falsas.

"Para não ser superado pelos Bots, influenciadores irresponsáveis de mídia social independentes com laços aparentes com a Barstool Sports e até mesmo grandes figuras públicas como Antonio Brown e Pat McAfee, que apresenta o College Game Day da ESPN, compartilharam essas mentiras absolutas e completas sem nenhum interesse na verdade, mas, em vez disso, espalharam conjecturas absurdas", escreveu a estudante. "Ninguém afiliado a essas organizações entrou em contato conosco para comentar. O mais alarmante é que minhas informações pessoais de contato foram doxadas (quando informações privadas de uma pessoa são publicadas sem consentimento) e compartilhadas ilegalmente em público, colocando minha segurança pessoal em risco."

Foi a partir da publicação de uma foto em que Mary aparece abraçada com o sogro que a fake news surgiu. Algumas pessoas interpretaram o momento comum como uma demonstração exagerada de intimidade, criando o boato de que a estudante dormia com o sogro — fomentado pelas imagens e vídeos gerados por IA.

"Recebi milhares de chamadas e mensagens de texto de assédio de natureza doentia e demente, algumas das quais sugerem até que eu tire minha própria vida", diz a declaração. "A atenção indesejada conquistada aqui se tornou o tópico de tendência número um no X nos EUA e até me associou a uma aparente moeda de meme usando meu nome, imagem e semelhança sem minha permissão. Para deixar claro, não temos nenhuma afiliação com esse golpe e não participamos nem conhecemos ninguém que tenha se beneficiado de qualquer forma com ele."

O namorado de Mary, Evan Solis, também publicou uma declaração nas redes sociais. "Esses últimos dias foram extremamente difíceis para todos na minha vida", inicia. "Os rumores inacreditáveis sobre minha família e a de Mary Kate são inaceitáveis e precisam ser abordados. As acusações são inequivocamente falsas. Além disso, minha fé em meu pai e em nosso relacionamento é inabalável. Ele é totalmente inocente e está sendo injustamente caluniado sem oportunidade de falar em seu próprio nome antes dessas declarações terrivelmente falsas."

Para a revista People, o Departamento de Polícia de Oxford confirmou que uma investigação foi aberta sobre o caso de Mary. A revista também entrou em contato com o fundador do Barstool, Dave Portnoy, que negou as acusações contra a empresa de mídia esportiva, afirmando não ter mencionado ou espalhado o boato.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes