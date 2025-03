"Após noite tranquila, papa está descansando", diz Vaticano

O Vaticano atualizou o estado de saúde do papa Francisco na manhã deste sábado (1º/3). Em comunicado divulgado às 5h58, disse que Francisco dormiu bem e passou a primeira parte da manhã descansando.

"Após uma noite tranquila, o papa está descansando", disse o breve comunicado publicado pela sala de imprensa da Santa Sé.

Nesta sexta-feira (28/2), o papa teve uma crise isolada de broncoespasmo, segundo o Vaticano. "O Santo Padre apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório", informou a Santa Sé.





































De acordo com o comunicado do Vaticano, o papa respondeu positivamente ao tratamento iniciado por ventilação mecânica não invasiva, com os valores de troca gasosa retornando a níveis semelhantes aos anteriores ao episódio.

Segundo os médicos que acompanham o papa, serão necessárias de 24 a 48 horas para se avaliar a condição clínica do pontífice após o broncoespasmo isolado.

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli de Roma, após uma infecção do trato respiratório.