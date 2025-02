Papa tem crise de broncoespasmo e inicia ventilação mecânica

O papa Francisco teve uma crise isolada de broncoespasmo na tarde desta sexta-feira (28/2), de acordo com boletim oficial divulgado pelo Vaticano. "O Santo Padre apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório", informou a Santa Sé.

Broncoespasmo, também conhecido como chiado no peito ou sibilo, é uma contração dos músculos dos brônquios, que dificulta a passagem de ar para os pulmões.

Conforme o Vaticano, o papa foi prontamente submetido a uma broncoaspiração, procedimento que consiste na remoção de materiais aspirados das vias aéreas, e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com "boa resposta nas trocas gasosas".





































"Ele permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas", afirmou o comunicado.

Durante a manhã, Francisco fez fisioterapia respiratória e rezou na capela do Hospital Gemelli, onde está internado.