Mulher compra quadro em bazar e revende por R$ 13,5 mil

Ao visitar um bazar na cidade de Cincinatti (Ohio, EUA), Marisa Macy adquiriu uma impressão emoldurada, como descrita por ela nas redes sociais, por U$ 3, equivalente a R$ 17,50. Após entrar no carro, a mulher percebeu que se tratava de uma pintura, indicada pela etiqueta na moldura como uma obra do pintor impressionista dinamarquês-americano Johann Berthelsen.

"Então, decidi fazer uma pesquisa e descobri que ela foi comprada em uma galeria de arte em St. Louis (EUA) em 1912", explicou Marisa em vídeo no TikTok. A trajetória da obra até terminar à venda no bazar é desconhecida.

Marisa decidiu autenticar a pintura com um especialista que confirmou que a obra era realmente de autoria de Berthelsen. Posta em leilão no fim de fevereiro, a tela foi vendida por US$ 2.300, ou R$ 13,5 mil.

"Você nunca sabe que joias escondidas estão lá fora esperando para serem descobertas", Marisa comemorou.

Johann Henrik Carl Berthelsen foi um pintor impressionista conhecido por pinturas poéticas que retratam a cidade de Nova York. O artista autodidata faleceu em abril de 1972, aos 88 anos.