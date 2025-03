Rato faz performace no metrô de Nova York e viraliza nas redes

O metrô da cidade de Nova York (EUA) é conhecido por ser um lugar surpreendente, onde diversas cenas inesperadas são registradas. Os ratos são grandes protagonistas dessas situações, avistados anteriormente carregando um pedaço de pizza pelas escadarias, arrastando outro roedor morto pelas estações e até subindo em um passageiro que havia caído no sono na viagem para acordá-lo.

Frequentado por uma gigantesca variedade de pessoas, o local também já apareceu Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), MIB - Homens de Preto II (2002) e serviu de palco no clipe Bad, de Michael Jackson.

Desta vez, o show ficou por conta de um rato fazendo pole dance nas barras do transporte que impressionou os passageiros do metrô. No dia 18 de fevereiro, a linha F, com destino ao Queens, contou com o roedor no trem, que subiu pela barra de apoio no centro do vagão e performou um inesperado show de pole dance.

Um vídeo publicado nas redes sociais por Amanda Maillard, que pegava o metrô para fazer compras, foi repostado pelo perfil Subway Creatures e viralizou no Instagram. "As pessoas estavam saindo do caminho, tentando ficar longe, e aí... essa diva decidiu escalar a barra. Ela definitivamente deu um show", declarou a autora do vídeo ao jornal The New York Post.

Ao terminar o crossover live-action de Ratatouille com Showgirls, o rato foi em direção a um passageiro que carregava uma mala, supostamente esperançoso de ganhar alguma gorjeta, mas foi ignorado. "O pobre rato está fazendo pole dance para pagar as contas. A vida não é mole!”, comentou um internauta. "Lembrete para mim mesmo: comprar mais álcool gel", declarou outro.

Momento cômico, caso sério

Em 2024, foi aprovado pela prefeitura local pílulas anticoncepcionais destinadas aos ratos, uma tentativa de conter a infestação batalhada há tempos contra a praga em Nova York. Nomeados como “inimigo público número um” pelas autoridades da região, os ratos na cidade são um problema conhecido mundialmente.

Os ratos têm alta capacidade reprodutiva, podendo um casal gerar até 15 mil descendentes em um ano, o que dificulta a erradicação. Em Nova York, estima-se que haja pelo menos três milhões de ratos, cerca de um para cada oito habitantes. Desde 1967, várias estratégias foram testadas para controlar a população, incluindo o uso de estrogênio, venenos e armadilhas, mas sem sucesso definitivo.