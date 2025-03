Papa 'dormiu a noite toda' após episódios de broncoespasmo, diz Vaticano

O papa Francisco dormiu durante a noite toda sem apresentar novas complicações de saúde, informou o Vaticano na manhã desta terça-feira, 4. O pontífice apresentou dois novos quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou "grandes quantidades" de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo. A recaída foi revelada no boletim médico vespertino de segunda, 3.

"O papa dormiu toda a noite. Agora descansa", informou a Santa Sé em um breve comunicado. O prognóstico de Francisco ainda é reservado e ele segue sem previsão de alta.

O quadro de saúde do santo padre era considerado estável desde o último sábado, dia 1º. Com a recaída, os médicos não indicaram a continuidade da melhora, mas sugeriram que as crises já passaram.













A insuficiência respiratória obrigou Francisco a voltar a usar ventilação mecânica não invasiva para respirar. Ele está internado há 19 dias para o tratamento de uma pneumonia bilateral, que tem provocado a formação de secreção em seus pulmões, mas exames laboratoriais não apontaram sinais de novas infecções. (Com agências internacionais).