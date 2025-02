Papa Francisco enfrenta pneumonia bilateral e tem "quadro complexo", diz o Vaticano

Nesta terça-feira (18/2), o Vaticano atualizou sobre o estado de saúde do papa Francisco, 88 anos, internado há cinco dias. O pontífice foi diagnosticado com pneumonia bilateral e “continua a apresentar um quadro complexo.”

"A tomografia torácica à qual o Santo Padre foi submetido esta tarde mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu um tratamento farmacológico posterior. No entanto, o papa Francisco está de bom humor", indicou o Vaticano no boletim médico vespertino. A condição afeta os dois pulmões e pode danificar outros órgãos e consciência do paciente devido a falta de circulação respiratória.

A Santa Fé cancelou todos os compromissos do papa até o fim de semana devido a hospitalização, internado na sexta-feira (14/2) no hospital Gemelli de Roma, inicialmente por uma bronquite. "A infecção polimicrobiana, ocorrida em um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de terapia antibiótica com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo", informou o comunicado.

O tratamento foi alterado após o diagnóstico. "Esta manhã, ele recebeu a eucaristia e, durante o dia, alternou o descanso com a oração e a leitura de textos", afirmou o Vaticano. O sumo pontífice "agradece a solidariedade que lhe expressam neste período e pede-lhes, com o coração agradecido, que continuem rezando por ele".

Segundo a emissora italiana Mediaset, mesmo hospitalizado, o papa continuou a ligar para membros de uma paróquia católica em Gaza no fim de semana. Ele se desculpou por se ausentar da oração que faz na Praça de São Pedro todo domingo, bem como de uma missa especial para artistas em comemoração ao Ano Jubilar da Igreja Católica.

Francisco enfrentou problemas de saúde frequentes nos últimos anos, como os de quadril, joelhos e respiratórias, mas continuou a trabalhar espiritualmente normalmente. A hospitalização do papa, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu o debate sobre a saúde do pontífice, especialmente porque a internação ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que envolve uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo papa.