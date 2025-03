Ex-guitarrista de metal e esposa são presos por abuso sexual de menor

Guitarrista das bandas de metal dos anos de 1980 Carnivore e Crumbsuckers, Marc Piovanetti foi preso no dia 23 de fevereiro por acusações de abuso sexual contra uma adolescente desaparecida. A vítima foi encontrada na casa do músico, em Nova Jersey (EUA), e havia sido abusada com o suposto consentimento da esposa de Piovanetti.

Aos 58 anos, ele já tinha passagem na polícia, sentenciado a dez anos de liberdade condicional por posse de pornografia infantil e estupro de menor em 2017. Segundo o jornal local do estado NJ.com, Piovanetti teria conhecido a adolescente de Nova York por meio do aplicativo de namoro TurnUp, que promove encontros de acordo com um gosto musical semelhante entre os cadastrados

A menina, com idade entre 13 e 16 anos, teria ido à casa do músico em Fort Lee com a ajuda do próprio. Ela foi dada como desaparecida pouco tempo depois, quando o Departamento de Polícia de Nova York notificou o Departamento de Polícia de Fort Lee sobre a menina desaparecida e as investigações começaram.

A adolescente começou a se comunicar com a mãe por meio do celular de Piovanetti, o que possibilitou que a polícia rastreasse o aparelho. Jeniffer Piovanetti, de 50 anos, também estava na residência quando as autoridades localizaram a desaparecida, e presenciou todos os ataques contra a vítima.

Conforme a polícia, o guitarrista deu maconha à jovem e a agrediu sexualmente durante dois dias. Além da esposa, uma criança não identificada com menos de 13 também estava na residência, de acordo com o promotor do Condado de Bergen, Mark Musella.

Piovanetti vai responder por quatro acusações de agressão sexual de segundo grau, sedução de segundo grau, risco ao bem-estar de uma criança em segundo grau e duas acusações de risco ao bem-estar de uma criança em terceiro grau. Jennifer também foi presa, acusada de risco ao bem-estar de uma criança em segundo e terceiro grau.

Ambos foram colocados sob custódia do Gabinete do Xerife do Condado de Bergen enquanto aguardam as primeiras aparições no Tribunal Superior do Condado de Bergen, de acordo com as autoridades. A polícia pediu que os pais de possíveis vítimas de Piovanetti entrem imediatamente em contato com autoridades de segurança.

Ele integrou a banda Carnivore, juntamente com o vocalista do Type O Negative, Peter Steele, de 1985 a 1990. No grupo de punk trash harcore Crumbsuckers, o guitarrista foi membro entre 1988 e 1991.