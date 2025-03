Atriz Millie Bobby Brown rebate críticas sobre aparência

Grande parte do mundo assistiu o famoso seriado Stranger Things, da Netflix, no qual a pequena Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, descobre poderes sobrenaturais ao longo da trama. Ao decorrer da série, os atores mirins foram amadurecendo e mudando de aparência com a puberdade — o que acontece com todo mundo, mas rende diversas críticas à figuras públicas que estrearam jovens na mídia.

Millie iniciou a carreira com 10 anos, apresentada como uma personagem infantil. Atualmente, a atriz completou 21 anos e divulga a participação no novo filme do streaming, The Electric State, turnê que resultou em uma série de críticas sobre a aparência da britânica.

Nesta segunda (3/3), Millie usou as redes sociais para rebater os comentários negativos proferidos por jornalistas e internautas, acusando a mídia de “intimidar e destruir jovens mulheres”. O penteado loiro volumoso, inspirado nos anos 1990, foi exibido pela atriz na promoção do longa, o que alguns fãs especularam ser uma interpretação de Britney Spears, enquanto outros pontuaram que a deixou parecendo mais velha do que realmente é.

Alguns comentários no Instagram da atriz diziam: “Eu tenho 43 anos e ela parece mais velha do que eu”, “Não está bonita”, “Porque é que ela parece uma mulher da Europa Oriental de 40 (anos)?” e “Ela precisa urgentemente trocar de personal stylist”.

“Cresci sob os olhos do público e, por algum motivo, as pessoas não conseguem crescer comigo”, desabafou Millie em vídeo. “Elas agem como se eu devesse permanecer congelada no tempo, como se ainda devesse parecer com a menina da primeira temporada de Stranger Things. E agora que não sou mais assim, virei um alvo.”

A atriz destaca que a obsessão com a aparência feminina não é apenas cruel, mas também um reflexo das expectativas irreais impostas às mulheres jovens: “O fato de jornalistas adultos passarem tempo analisando meu rosto, meu corpo, minhas escolhas… é perturbador. Isso é bullying. E quando esses textos são escritos por outras mulheres? Isso é ainda pior.”

O desabafo da atriz na rede acumula mais de 1 milhão de curtidas em menos de 12 horas, e recebeu apoio de grandes nomes da indústria, como Sarah Jessica Parker, Sharon Stone, Matthew Modine e Winnie Harlow. “Não vou pedir desculpas por crescer. Precisamos fazer melhor. Não só por mim, mas por todas as meninas que merecem crescer sem medo de serem destruídas apenas por existirem”, declarou.

“Nos tornamos uma sociedade onde é muito mais fácil criticar do que elogiar. Por que a reação automática é dizer algo horrível, em vez de algo gentil? Se isso te incomoda, eu me pergunto—o que exatamente te deixa tão desconfortável?”, questiona.

O discurso de Millie reforça a polêmica do Oscar, quando a cerimônia premiou Mikey Madison, atriz novata de 25 anos, pelo papel em Anora. A decisão da Academia levantou críticas por preterir Demi Moore, 62, e Fernanda Torres, 59. O longa protagonizado por Moore critica justamente a supervalorização da juventude perpetrada pela indústria do entretenimento.