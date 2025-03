Investigação erra identidade de cão encontrado morto com Gene Hackman

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, no Novo México, pode ter errado a identidade do cachorro encontrado morto junto ao ator Gene Hackman, 95 anos, e à mulher dele, Betsy Arakawa, 64. Os três foram encontrados sem vida em 27 de fevereiro na casa em que viviam nos Estados Unidos.

Informações apuradas pelo jornal Usa Today apontam que o cachorro encontrado morto em uma caixa fechada se trata de Zinna, 12 anos, uma mestiça de Kelpie australiano avermelhado. Até então, amigos acreditavam que corpo era de do pastor alemão Bear.

Leia também: O que se sabe sobre a morte do premiado ator Gene Hackman e esposa

A confusão aconteceu após um depoimento dos investigadores do xerife, que disseram que os delegados “continuaram a revistar a residência onde observaram/encontraram um canino pastor-alemão de cor marrom morto". O texto foi divulgado pela imprensa, o que fez com que pessoas próximas ao casal deduzissem que era Bear, já que batia com a descrição do animal. O erro na identificação pode levar a dúvidas sobre outros pontos da investigação sobre a morte, aponta o USA Today.

Segundo o jornal, Bear está bem e junto a outro cachorro do casal, a cadela Nikita, 7 anos, mistura de Akita e pastor alemão. Os dois foram resgatados em casa por Joey Padilla, adestrador amigo do casal, com ajuda do controle de animais e levados para uma creche de animais de estimação administrada pelo especialista, onde vão ficar até que os advogados resolvam o testamento do casal. Um hospital veterinário se ofereceu para fazer a cremação do corpo de Zinna.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Padilla descreveu o episódio como um “acidente trágico” e afirmou que o casal deve ter feito o que podia para manter o animal vivo. “Não há como Betsy ter deixado aquele cachorro em uma caixa por qualquer outro motivo”, declarou.

Mistério

Hackman, 95, e Arakawa, 64, foram encontrados com sinais de decomposição. Análise do marca-passo do ator mostrou que a última atividade ocorreu em 17 de fevereiro, nove dias antes de os corpos serem encontrados. "Acho que é uma suposição muito boa de que esse foi seu último dia de vida", apontou o xerife Adan Mendoza.

Leia também: Meta usa reconhecimento facial de celebridades para detectar anúncios falsos

A polícia descartou, por enquanto, a evidência de crime, mas a investigação segue para identificar a causa das mortes. Uma das hipóteses era de que o casal teria morrido por envenenamento por monóxido de carbono, mas suspeita foi descartada após resultado dos testes dar negativo para presença do gás.

A lendária estrela de Hollywood dos anos 1970 ganhou duas estatuetas do Oscar, melhor ator por Operação França (1971) e melhor ator coadjuvante por Os Imperdoáveis (1993). Discreto, Hackman se despediu do cinema com o filme Uma Eleição Muito Atrapalhada (2004) e anunciou a aposentadoria em 2008. O casal viveu as últimas décadas longe dos holofotes no Novo México.