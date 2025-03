Rapper e filha de 5 anos são mortos a tiros após aniversário da criança

O rapper Ronnie Smith, mais conhecido como G$ Lil Ronnie, foi morto a tiros em plena luz do dia no início desta semana. Ele estava acompanhado da filha, de cinco anos, que também foi morta. A tragédia ocorreu em Dallas, nos Estados Unidos, um dia depois do aniversário da menina.

Segundo informações do New York Post, o tiroteio ocorreu quando dois homens correram em direção ao rapper e da filha, enquanto os dois estavam em um lava-rápido. Os criminosos dispararam diversas vezes contra os dois.

Leia também: Descoberta de bomba da II Guerra Mundial paralisa trens de Paris

A tia do rapper, Stella Houston, disse em entrevista que Ronnie não "incomodava ninguém". "Ele não tinha ninguém como alvo. Ele era um homem de família e estava por aí fazendo rap. Por que você o teria como alvo?", lamentou.

Leia também: Por que os EUA vão retomar execuções por fuzilamento

Uma mulher que mora ao lado da rua do lava-jato onde Ronnie e a filha estavam disse que ouviu vários disparos de tiro. "Seis na primeira vez, e depois meio segundo, ouvi mais seis. Então, um segundo depois, ouvi três", relatou.

Autoridades do país disseram que os dois criminosos chegaram no local em um carro branco. Eles são acusados de parar, abrir fogo contra a dupla e depois fugir do local.