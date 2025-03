Filha de Gisèle Pelicot acusa o pai de abuso sexual

A filha do francês Dominique Pelicot, Caroline Darian, anunciou, nesta quinta-feira (6/3), que apresentou uma denúncia por abusos sexuais contra seu pai, que foi condenado por drogar e estuprar sua mãe, Gisèle Pelicot, durante anos.

Caroline Darian apresentou uma denúncia ao tribunal francês na quarta-feira por "administração de substâncias psicoativas" e "abusos sexuais" que ela acredita que seu pai cometeu contra ela, disse ela à Agência France-Presse.

Dominique Pelicot foi condenado em dezembro a 20 anos de prisão por ter drogado sua esposa, Gisèle, durante anos para estuprá-la e fazer com que ela fosse estuprada por dezenas de estranhos que ele recrutou na Internet.

O julgamento, no qual Dominique Pelicot foi julgado junto com 50 réus, se tornou um símbolo da violência sexual e de gênero, na França e no exterior.

Durante o julgamento, Caroline Darian disse que estava convencida de que também era vítima de seu pai, depois que fotos dela inconsciente, deitada em uma cama, usando roupas íntimas que ela não reconheceu, foram descobertas.

Dominique Pelicot, que foi condenado por distribuir imagens de Caroline tiradas sem seu conhecimento, negou ter cometido atos incestuosos contra sua filha.

"Sim, ele negou, mas mentiu várias vezes e recontou várias versões da história durante o julgamento de dois anos e meio", disse Caroline Darian.

"E vimos claramente naquele tribunal que Dominique nunca foi capaz de contar toda a verdade sobre o que havia acontecido", acrescentou.

"É importante para mim transmitir esta mensagem para que outras vítimas que também sofreram 'submissão química' possam dizer a si mesmas que nunca devem desistir", disse ela.