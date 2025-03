Ator de Hollywood compra virgindade de britânica por R$ 10 milhões

Laura faturou mais de R$ 10 milhões com sua primeira vez - (crédito: Reprodução / DailyMail)

A estudante britânica de 22 anos, identificada apenas como Laura, chamou atenção de jornais do mundo inteiro ao contar como vendeu sua virgindade para um ator de Hollywood. Segundo a jovem, ela leiloou sua primeira vez por £ 1,6 milhão, mais de R$ 10 milhões.

A jovem disse que não se arrepende da decisão. Agora, ela quer se tomar uma sugar baby, mulheres que se relacionam com homens velhos ricos por dinheiro. Em entrevista ao MailOnline, Laura contou que cresceu em uma família rigorosa com formação religiosa, mas decidiu vender a virgindade porque “nunca quis ficar solteira e sem dinheiro".

Para isso, ela fez a inscrição em um site de acompanhantes. A jovem participou de eventos com os interessados antes de decidir com quem iria para cama pela primeira vez, meses depois. Laura disse que entre os concorrentes estavam um “político de Londres” e “um empresário de Dubai”, mas que eles foram derrotados por um "ator de Hollywood extremamente conhecido de Los Angeles", não dando pistas de quem seria o comprador.

Depois da venda ser combinada, Laura, o ator e um membro da equipe do site de acompanhantes marcaram um encontro em um hotel cinco estrelas para que ela finalmente perdesse a virgindade. Segundo a jovem, o comprador ainda levou um médico para confirmar se ela realmente era virgem.

Na hora H

Antes de fazer sexo com o homem, os dois combinaram um encontro, para que ela se sentisse mais confiante para dar o próximo passo. Na verdade, não foi nada mais do que uma reserva de acompanhante, com a diferença de que eu nunca tinha feito sexo antes e o valor pago foi muito mais alto", contou.

A jovem disse que estava certa de que teria sua primeira vez de forma não convencional e que comunicou suas preferências sexuais antes de efetuar a venda. "Estou feliz por ter tomado essa decisão, pois penso muito racionalmente como pessoa. A probabilidade de eu ter perdido minha virgindade com alguém que nunca teria se casado comigo depois era muito alta. Não valia a pena para mim”, refletiu.

Os pais, tradicionais, ficaram surpresos com a decisão da filha, mas apoiaram que ela leiloasse a virgindade, “apreciando o desejo de sua filha de ter autonomia corporal completa”.

“Não acho que ninguém deva interferir e me dizer com quem eu deveria fazer sexo, afinal é meu corpo e sou uma mulher livre e independente. Além do mais, sou maior de idade e, portanto, totalmente ciente da minha decisão”, defendeu.

Depois de ter transado pela primeira vez, ela recebeu o pagamento. “Eu mal conseguia acreditar que de repente tinha tanto dinheiro. Comprei apartamentos para alugar e usei o resto para comprar roupas novas. Também viajei. Não queria gastar tudo de uma vez”, disse.

Dica para outras meninas

Laura destacou que é “incrível quantas pessoas famosas gostam de virgens" e que a oportunidade fez com que ela conhecesse pessoas famosas, como jogadores de basquete, futebol e políticos. “Se você é uma mulher que flerta com esses homens e talvez até fique íntima, então eles se abrem e contam tudo. Você pode fazer muitas perguntas. Sou uma pessoa muito curiosa e esses círculos eram como um paraíso para pessoas curiosas como eu”, defendeu.

No entanto, embora Laura fale positivamente sobre como sua venda de virgindade transformou sua vida, ela alerta contra mulheres que tomam uma decisão semelhante sem primeiro considerar os possíveis perigos. “Há muitos riscos envolvidos. É importante comunicar claramente os tabus sexuais de antemão. Você definitivamente deve entrar em contato com uma agência renomada e nunca planejar algo assim por conta própria”, aconselhou.

Agora, Laura quer se tornar uma sugar baby e cobra que os interessados paguem £ 30 mil por mês (R$ 188 mil) pelo prazer de sua companhia.